n'a que 20 ans mais a toujours fait de la musique, depuis sa plus tendre enfance, quand elle écrivait pour l'anniversaire de ses grands-parents. Les petites chansonnettes naïves ont laissé place à des morceaux qui parlent d'elle et de ses, nous glisse-t-elle.

Après la sortie de son premier EP l'année passée, la jeune femme a profité du confinement pour essayer de se trouver artistiquement. Mi-février, elle sortait un nouveau titre Famous, qui ouvre la voie vers des sonorités plus électroniques et autotunées, plus en accord avec ce qu'elle aime écouter.

Mais qui est Meyy ? On fait le portrait de ce jeune talent belge en vidéo.