Les hordes de visiteurs qui font étape à Santa Marta, sur la luxuriante côte Nord colombienne, se pressent généralement vers deux destinations touristiques majeures : les plages et forêts sublimes du parc national de Tayrona, et la mystérieuse Ciudad Perdida, récompense précolombienne ultime au terme de deux jours de trekking. En mai 2019, pourtant, l’un de ces visiteurs nourrit d’autres projets. Harold Boué n’est pas en vacances, il n’est présent dans la zone que pour une dizaine de jours, et passe outre au point de départ du fameux trekking pour s’enfoncer plus profondément dans la jungle.

Après plusieurs heures de route, sa moto quitte les voies praticables et s’engage sur de sinueux chemins de terre. Quand l’engin ne passe plus, il faut l’abandonner, marcher durant une demi-journée pour arriver in fine au "village frontière". Là, pas d’échoppes, pas de guides touristiques et encore moins de centre d’accueil. Le producteur de musique marseillais de 36 ans est la seule et unique personne extérieure à être autorisée dans la zone : le territoire kagaba, du nom de la communauté qui occupe les lieux en autarcie depuis plus de 5 000 ans.

