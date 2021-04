Le Delta du Mississippi et l’Islande partagent assez peu de points communs. Le premier est chaud, humide, parsemé de champs. La seconde est froide, variable et viscéralement liée à la mer. Tous deux nourrissent depuis toujours un goût certain pour la musique religieuse, folklorique et traditionnelle, mais les rythmes diffèrent, et le dernier musicien islandais à avoir passé la nuit sous son porche pour jouer de la guitare est probablement mort congelé.

Quand le petit Jökull Júliússon compose ses premiers morceaux, à douze ans, dans une petite ville proche de Reykjavik, la logique voudrait donc qu’il s’inspire de Pétur Gudjohnson, Páll Óskar ou l’inévitable Sveinbjörn Sveinbjörnjsson. Mais les rêves de Jökull le portent vers le sud. Quitte à rester dans les "fils de", finalement, autant se laisser bercer par la voix chaude de Robert Johnson, le doigté vigoureux de Son House, ou l’électricité brûlante de Muddy Waters.

Biberonné au rock, le gamin n’a qu’une seule idée en tête : remonter aux racines populaires de la musique du père. "Mes parents m’ont fait découvrir énormément de musique et je me suis pris de passion pour le rock des années 1960", nous explique le chanteur, compositeur et musicien islandais, rebaptisé JJ Julius Son à l’international. "Puis, je suis remonté aux années 1920 et au-delà : les racines, les negro-spirituals chantés dans les champs, les enregistrements d’Alan Lomax, la base historique de la musique populaire."

JJ se forme au piano, à la guitare, se découvre une fort jolie voix, et écume les quelques salles de Reykjavik avec ses copains de classe pour faire ses gammes. "La scène musicale islandaise n’est pas particulièrement portée sur le blues, mais elle reste fondamentalement ouverte, poursuit notre interlocuteur. La mentalité locale fait que les gens ne se sentent pas enfermés. Ils n’ont pas peur de prendre des risques pour s’essayer à ce qu’ils ont vraiment envie de faire, quelle que soit l’idée. L’un des groupes les plus célèbres du pays fait même du reggae."

En 2012, il forme Kaleo, se fait un nom sur les ondes en reprenant un standard local en guitare-voix ("Vor í Vaglaskógi") et s’offre un premier album de blues-rock brûlant, mi-folk mi-électrique. De petites pépites comme "No Good", "Broken Bones" ou "Glass House" synthétisent parfaitement les influences de Júliússon. Mais, au grand étonnement de ce dernier, deux ballades ("All The Pretty Girls" et "Way Down We Go", plus oubliables selon notre humble avis) attirent l’attention du grand public.

Le succès est fulgurant. Kaleo explose, signe un deal avec le célébrissime label Atlantic Records (Ray Charles, Led Zeppelin) et file derechef s’installer à Austin (Texas). "Rester en Islande est assez limitant, il n’y a pas énormément de possibilités pour un musicien, se justifie le frontman du groupe qui relève davantage du One Man Band. J’y ai vu l’opportunité d’enregistrer dans les meilleurs studios au monde et d’aller m’imprégner de ces endroits mythiques qui m’ont toujours influencé. Quand vous vous intéressez au folk et au blues, c’est ici qu’il faut vivre."

Le musicien islandais envisage un temps d’écumer les clubs et de jammer avec les musiciens locaux, mais la réédition internationale de l’album rebaptisé A/B fait un tabac. Entre 2015 et 2019, Kaleo tourne sans arrêt, arpente les festivals internationaux (dont notre Rock Werchter en 2018) et donne près de 300 concerts par an. "Je ne savais pas du tout à quoi m’attendre en quittant l’Islande, concède Jökull, mais la suite a ressemblé à un rouleau compresseur. C’était la folie, j’ai dû m’adapter, enchaîner les shows, vivre constamment sur la route." Le bonhomme passe par un petit burn out, sort lessivé de ses tournées, et se réfugie dans ce qu’il préfère : composer.

En 2020, quand l’épidémie de Sars-Cov-2 fait son entrée, il a déjà écrit et enregistré la majeure partie de Surface Sounds (Warner, sorti ce vendredi 23 avril). Suite logique, quoique plus pop et plus produite, de ses œuvres initiales. "J’ai eu la chance de pouvoir prendre du temps sur chaque morceau. Certains ont été longuement travaillés en studio pour sonner ‘large’, avec des cordes, un son puissant… D’autres reviennent au simple guitare-voix."

Lorsqu’il s’agit de confiner, JJ revient en Islande, renoue avec le plaisir de "rentrer à la maison" et se met à enregistrer des sons en pleine nature, quand il ne tourne pas directement un clip sur un volcan en éruption. Un poil égocentrique, joliment mégalo, il assume totalement sa posture de rockstar et ce second album conçu sur mesure pour les stades. Sa voix et un petit reste de tradition confèrent toutefois une certaine personnalité à ce disque aguicheur, que son auteur déclinera sur scène avec huit musiciens, à la première occasion.