Krzysztof Penderecki, un géant de la musique nous a quittés © BELGAIMAGE Musique & FestivalsPortrait Martine Mergeay

Vénéré de San Francisco à Tokyo, héros national de sa chère Pologne, aimé parmi toutes les classes d’âge, de fortunes et de cultures, Krzysztof Penderecki fut sans doute le compositeur des XXe et XXIe siècles le plus joué de son vivant. Il est décédé le 29 mars à Cracovie.