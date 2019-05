Mystères des additions et logique du plus petit commun dénominateur : on attendait Timothy Chooi sur la première marche du podium, mais il arrive deuxième, accueilli d’ailleurs par une ovation debout de la salle. A la surprise générale , la victoire va à Stella Chen, passée juste avant lui vendredi et qui n’avait pas laissé un souvenir impérissable.

La troisième place va à Stephen Kim, qui avait eu l’audace de jouer Fidl de mémoire et avait séduit par son imagination. Shannon Lee, passée la première samedi soir, termine à la quatrième place. Julia Pusker (5ème) et Ioana Cristina Goicea (6e) complètent le palmarès des finalistes classés. Notre compatriote Sylvia Huang se retrouve parmi les six lauréates non classés.

Voici notre critique de la prestation de Stella Chen lors de sa finale de vendredi :

En finale, son approche de Fidl de Kimmo Hakola était à la fois conquérante et généreuse, incisive dans les traits d’ouverture mais soulignant le lyrisme partout où il se présente, et pouvant compter sur des sonorités lumineuses et bien projetées. Stella Chen est une imaginative, elle l’a prouvé tout au long des épreuves précédentes et sa façon d’alimenter les climats successifs de cette partition à rebondissements - en entraînant l’orchestre dans son jeu - l'avait prouvé une nouvelle fois. Le jeu des questions réponses avec les musiciens, la construction de sa cadence, ou les pirouettes pizzicato-talonnettes, étaient l’occasion de trouvailles surprenantes, amusantes, habitées. Et l’art du chant était partout lors de sa prestation.

Un atout pour poser - ou déposer - la délicate mélodie ouvrant le concerto de Tchaïkovsky et, à partir du climat précieux et même "tendre" de ce noyau thématique, développer naturellement la suite du mouvement. La cadence fut exemplaire, menée comme elle devrait toujours l’être, comme une libre improvisation dans laquelle Stella Chen a attesté un goût sûr, optant pour des sonorités fines et lumineuses - ce qui n’excluait pas la puissance - toujours dans le contrôle du son et la détente, même aux moments les plus intenses, comme dans la grande strette finale (du premier mouvement) qui entraînera même des applaudissements chez les distraits.

Ceux qui se souviennent de sa "Fantaisie" de Schubert ne se sont pas étonnés de la sublime simplicité de sa Canzonetta, nettoyée de tout sentimentalisme et d’autant plus émouvante. Quant au Finale, finement articulé, filant comme le vent, et totalement maîtrisé, il nous fit (presque) songer à Mendelssohn par son élégance et sa désinvolture joyeuse, à peine entrecoupées de fugitive mélancolie. On peut rêver d’un Tchaïkovsky plus sombre, plus tourmenté, plus épique, mais celui-ci fut magnifique et totalement cohérent.

Agée de 26 ans, la jeune femme est doublement formée en musique à la Juilliard School et en psychologie à Harvard.





Le palmarès 2019

1er prix : Stella Chen

2eme prix : Timothy Chooi





3e prix : Stephen Kim





4e prix : Shannon Lee





5e prix : Julia Pusker





6e prix : Ioana Cristina Goicea





Finalistes non classés :



Luke Hsu





Sylvia Huang





Seiji Okamoto





Eva Rabchevska





Ji Won Song





Yukiko Uno