Do you believe in life after love", chante Cher avec une voix robotique qui semblait presque métallique par moments. En 1998, l’artiste californienne est la première à utiliser ce type d’effet sur ses vocalises, grâce à un outil nommé Auto-Tune. Depuis, d’innombrables chanteurs l’ont utilisé à des degrés divers dont des artistes aussi différents que Renaud, Madonna, Britney Spears, Benjamin Biolay ou encore JUL. L’Auto-Tune s’est généralisé depuis le début du XXIe siècle et il touche désormais pratiquement tous les genres musicaux.

Une erreur devenue un effet de style

Créé en 1996 par l’ingénieur américain Andy Hildebrand, développé par l’entreprise Antares Audio Technologies, le logiciel avait initialement pour objectif de corriger les tonalités. Mais son utilisation a été détournée au fur et à mesure. "Si un chanteur qui vientenregistrer est un peu fatigué, qu’ il est un peu trop bas ou trop haut, le programme va réajuste r sa voix. Si on l’utilise ‘mal’, cela donne un drôle d’effet", explique François Legrain, musicien, producteur et fondateur du label Ragtime. D’une erreur d’utilisation est donc né un effet de style. Puisque "c et outil permet désormais aux interprètes de créer des sons, des effets et des ambiances qu’ils ne peuvent obtenir autrement" selon Mark Katz, auteur de Capturing Sound : How Technology Has Changed Music (2004).

(...)