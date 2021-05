Ce mardi après-midi, de nombreux assouplissements ont été annoncés à l’issue du comité de concertation. Ceux-ci prendront effet le 9 juin prochain et laissent planer un vent de liberté retrouvé sur le moral des Belges. Du moins, la plupart. Car du côté des organisateurs du Dour Festival, et donc des festivaliers, les nouvelles sont moins réjouissantes. L’annulation du festival vient en effet d’être confirmée.

"En dépit de nos nombreux efforts collectifs à défendre notre secteur, avec l’espoir que notre ferveur et notre engagement fassent bouger les choses positivement pour l’été 2021, nous devons nous rendre à l’évidence : même si le secteur de la culture va doucement sortir de l’ombre, le Dour Festival quant à lui devra encore être patient", explique-t-on du côté de l’organisation.



"Depuis l’édition manquée de 2020, nous avons mis tout en œuvre pour vous offrir une édition 2021 telle qu’elle doit l’être : une expérience unique qui réunit plus de 250.000 amoureux de musique et plus de 250 artistes. Nous étions prêts à célébrer à nouveau 5 jours de fête et de musique." Mais les conditions fixées pour ne serait-ce qu’envisager rassembler à nouveau des milliers de personnes sur un même site restent difficilement applicables.

"Nous avons cru en la vaccination. Elle nous a donné l’espoir qu’en juillet 2021, nous nous retrouverions tous ensemble sous les éoliennes. Que serait une édition de Dour avec 250 000 personnes masquées, une Red Bull Elektropedia Balzaal devant laquelle les festivaliers seraient séparés les uns des autres, et des tables devant la Last Arena sans possibilité de se rendre aux bars… sinon une veine tentative de nous faire croire, tant à vous festivalies qu’à nous organisateurs, que la fête sera au rendez-vous ? “Faire le Festival de Dour”, ce n’est pas cela !"

La difficile décision d’annuler une nouvelle fois l’événement a donc été prise. "Nous sommes Dourstalgiques. Vous allez encore une fois nous manquer chers festivaliers, que nous ne verrons pas fouler la plaine du festival cette année encore. Nos pensées vont aussi à nos salariés, volontaires, techniciens, aux artistes, à tous nos prestataires et partenaires qui subiront encore une sombre saison estivale."

L’édition 2022, qui se déroulera les 13, 14, 15, 16 et 17 juillet, devrait être l’année des retrouvailles. D’ici là, les personnes en possession de tickets pour les éditions 2020 et/ou 2021 peuvent tenir à l’œil le site dourfestival.eu, sur lesquelles des informations seront bientôt publiées.