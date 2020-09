Le clip vidéo, une arme essentielle pour revendiquer son identité artistique ? Rencontre avec trois réalisateurs belges en vogue, à l'occasion du festival VKRS qui s'est ouvert ce vendredi.

Petit retour en arrière, fin des années 90. Le public voit apparaître sur les écrans de nouvelles chaînes de télévision : MTV, MCM, qui diffusent en boucle des clips à la mode. Une décennie plus tard, ces chaînes sont mises de côté au profit de YouTube, qui permet un accès direct, rapide et en continu aux clips.



Néanmoins, l’utilisation quotidienne de plateformes de streaming musical (Deezer, Spotify), est-elle un danger pour la visibilité des clips vidéo ? Nous avons interviewé Charles De Meyer, Laetitia Bica et Manou Milon, trois réalisateurs de clips belges. “ Spotify, Deezer et même la radio éveillent la curiosité du public qui veut voir le clip”, explique Charles De Meyer réalisateur du clip “ Vipers follow you” créé pour le producteur de musique électronique brésilien, Amon Tobin. Un clip, que le réalisateur viendra présenter durant le festival VKRS (Video Killed the Radio Star).



(...)