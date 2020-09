L’histoire commence avec une fille, une Danoise rencontrée à Paris. Lui, musicien, tombe amoureux en pleine tournée. Elle, étudiante, le convainc de la suivre chez elle une fois la tournée terminée. Ces romances-là sont souvent affaire de timing. En l’occurrence, il est parfait. En 2012, Nicolas Michaux donne les ultimes concerts de son Été 67, groupe de jeunesse créé à Liège quinze ans auparavant et auteur de deux albums de pop rock multilingue tout à fait honorables.

“J’ai beaucoup de sympathie pour les jeunes que nous étions” témoigne l’intéressé, qui revient sur les faits, huit ans après ce point de rupture professionnel. “On ne faisait de mal à personne, on a appris le métier progressivement, dans les bars, les mariages, les restaurants du Carré (Centre festif de Liège, NdlR). Au début, on ne connaissait rien, on jouait comme des pieds, on chantait comme des culs. Et quelques années plus tard on était devenus pros, en studio, avec des dates dans de grandes salles.” L’aventure était belle, elle se termine bien. À 27 ans, le chanteur guitariste a besoin d’air pour respirer, de temps pour travailler et d’espace pour se trouver. La Scandinavie tombe à pic.

Les bières bruxelloises, la terre danoise

(...)