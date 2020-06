C’était il y a dix ans. Porté par le succès du single “Alors on danse”, paraissait Cheese, le premier album de celui qui allait devenir le phénomène belge planétaire.

Stromae, c’est avant tout un imparable single, “Alors on danse”, et un phénoménal second album, Racine carrée, qui l’a littéralement propulsé sur le toit du monde de la musique. Sorti en 2013, il totalise trois millions de copies vendues et une tournée de plus de 200 concerts qui a emmené l’élancé “petit Belge” jusqu’au cœur de l’Afrique en passant par les États-Unis, avec le méga festival de Coachella et le Madison Square Garden. Une ascension fulgurante synonyme également d’un coup d’arrêt tout aussi brutal. Stromae a eu énormément de difficultés à se remettre de cette course folle et de l’exposition à outrance qui l’a accompagnée au point qu’aujourd’hui encore, personne ne peut dire quand, voire s’il sortira un nouvel album à son nom.