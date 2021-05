Dernière interview d'une énième journée promo, les trois membres de L'Or du Commun sont pourtant frais. Les membres font des farces et discutent de la demi-finale de Champions League avant de dévier vers une analyse précise de certaines rimes de Damso.

Le groupe n'aime pas faire dans le superflu et ça se sent. "La musique et la création, c'est très personnel et ce n'est pas la place qu'on a envie de prendre. Ca n'empêche pas qu'il y a de la musique pour divertir dont on en est très friands. C'est juste que ce qu'on crée, ce n'est pas là qu'on a envie que ça se place", avoue Swing. "Dans notre musique, on aime bien creuser les choses et amener les gens à se poser des questions", renchérit Primero.

Avant la nuit joue entre le jour et la nuit, entre l'ombre et la lumière. L'album laisse une place importante à la mélodie, joue avec des couplets courts ou longs et des transitions entêtantes.

L'esthétique visuelle, l'harmonie musicale (avec Phasm et PH Trigano pour canaliser les envies et idées), la passion du beau texte, le groupe ne laisse rien au hasard. Les trois rappeurs continuent sur la lancée de Sapiens, où la conscience humaine était au coeur du disque. Ils utilisent ici le prisme personnel pour évoquer la solitude, l'amour ou encore l'évolution personnelle. La réflexion sur le monde qui les entoure n'est jamais loin, le côté plus personnel semble être un prétexte pour évoquer des problèmes plus sociétaux. "On observe beaucoup la société, de près ou de loin. On se fait nos propres opinions et ça se retrouve pas mal dans l'album", explique Swing.

On retrouve à leurs côtés les proches Roméo Elvis, Lous and The Yakuza et les Bruxellois Caballero et Zwangere Guy.

Rencontre en vidéo, pour évoquer Avant la nuit, du processus créatif aux discussions passionnées mais aussi leur évolution et leurs expériences en solo.





Avant la nuit, de l'Or du Commun. Disponible en format physique et sur les plateformes de streaming.