Le groupe Hooverphonic représentait les couleurs de la Belgique lors de la première manche des demi-finales du concours international de la chanson qui se tient actuellement à Rotterdam.

Celui-ci est parvenu à récolter assez de voix pour participer à la grande finale en interprétant sa chanson "The Wrong Place".

Les dix meilleurs pays et les dix meilleurs pays de la deuxième demi-finale du jeudi se qualifient pour la finale du samedi. En plus de ces vingt pays, il y a six pays qui sont déjà directement qualifiés : Allemagne, France, Italie, Espagne, Royaume-Uni et pays hôte, les Pays-Bas.