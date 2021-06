Tenus à l’écart des scènes pour les raisons que l’on sait, Lylac et Lisza reprennent enfin la route. On les avait rencontrés en septembre 2020 à l’occasion de la sortie de leur album respectif, I’m the Stranger pour le premier, Charango pour la seconde. À l’époque, on croyait être sortis du tunnel de la pandémie ; c’était sans compter sur une deuxième vague, qui allait ajouter quelques mois supplémentaires à l’éloignement des salles de concert de ces deux artistes belges.