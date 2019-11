Un an après la sortie de Brol, Angèle publie “Brol, La Suite”, une version collector de son premier album, augmentée de sept titres. Rencontre et retour avec la chanteuse sur les deux années dingues qui l’ont propulsée au sommet.

Pour une fois, pas besoin d’introduction, de chiffres en série ou de trait d’esprit. Tout le monde connaît l’artiste du jour, ses vidéos et fort probablement ses morceaux. Le “phénomène Angèle”, star du web, des ondes et de la scène, a tout balayé sur son passage depuis la sortie du titre “La Loi de Murphy” en octobre 2017, puis l’album Brol un an plus tard, et les innombrables concerts qui ont suivi. Consacrée égérie pop à une vitesse proche du délire, Mademoiselle Van Laeken est tout simplement devenue impossible à éviter, quelles que soient les générations.

Ce que l’on connaît moins, c’est la personne derrière le personnage. L’artiste de 23 ans projetée volontairement dans la moissonneuse-batteuse du succès avec une maîtrise et une sérénité hallucinantes. Rencontre matinale avec chanteuse star aussi honnête que clairvoyante, sur les raisons et les conséquences de ce parcours hors normes.

Comment survit-on à deux années aussi intenses ?

(...)