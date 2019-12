La chanteuse Marie Frederiksson du groupe suédois Roxette est décédée à l'âge de 61 ans des suites d'une longue maladie, ont indiqué mardi les médias suédois.Parmi ses célèbres tubes, on compte notamment "It Must Have Been Love" (qu'on entend dans le film Pretty Woman) et "Listen to your Heart".

La chanteuse, qui sera inhumée dans l'intimité, laisse un mari et deux enfants.