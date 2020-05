Des artistes, nos journalistes... partagent une sidération artistique, une épiphanie culturelle, une révélation qui les a marqués, touchés au cœur.

La musique adoucit les mœurs, donc le confinement. Je m’autorise ici un cadavre exquis de paroles d’une nouvelle vague de la French Pop en guise de poétique lyrique de l’air coronavirussé du moment. (Précisons pour les lecteurs qui ne connaîtraient pas les titres, que les rythmiques sont autrement enjouées que ces paroles.)

(1 )(2 )(3)(4 )(5)(6)(7 )8)(9 )(10 )(11 )(12 )

1. “On me dit tu”, Fischbach (Flora Fischbach © Universal Music)

2. “Panique”, Juniore (Anna Le Clezio, © Le Phonographe)

3. “Éternité”, Fischbach (Flora Fischbach © Universal Music)

4. “Il fait chaud”, Corine (Marc Collin/Dorion Fiszel/Aurore Imbert © Universal Music)

5. “Une journée sans”, Philippe Katerine (Philippe Blanchard © Universal Mus)

6. “Zone Libre”, Feu ! Chatterton (Arthur Teboul © Sony/ATV Music)

7. “Demain”, Berry (Elise Pottier/Lionel Dudognon/Emmanuel Pallueau © Universal Music)

8. “It’s time to wake up”, La Femme (Marlon Magnée/Sacha Got © Sony/ATV Music)

9. “La fenêtre”, Feu ! Chatterton (Arthur Teboul © Sony/ATV Music)

10. “Dans la forêt”, Lescop (Gaël Etienne/Nicolas Conge/Mathieu Peudupin © Velvetica)

11. “Lune est l’autre”, Vendredi sur Mer (Charline Mignot/Lewis Delhomme © Lewis Delhomme)

12. “It’s time to wake up”, La Femme (Marlon Magnée/Sacha Got © Sony/ATV Music)