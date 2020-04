Des artistes, nos journalistes... partagent une sidération artistique, une épiphanie culturelle, une révélation qui les a marqués, touchés au coeur.

Si tout va bien j’aurai 73 ans bientôt, et la liste des œuvres que j’ai le privilège de donner en concert et d’enregistrer continue à s’allonger. Mais dans ce répertoire assez vaste, qui va de la polyphonie franco-flamande à la musique contemporaine, la Passion selon saint Jean occupe une place de choix. C’est une œuvre qui détermina ma vie musicale, ma vie tout court.

À l’âge de 9 ans, ma petite voix de soprano se faisait entendre dans O Grosse Lieb. À l’âge de 20 ans, je dirigeais le Collegium Vocale de Gand et Musica Antiqua, l’orchestre baroque de Ton Koopman, dans la toute première version "authentique" de la Passion selon saint Jean à l’Église wallonne d’Amsterdam. Gustav Leonhardt faisait partie des auditeurs. À la suite de ce concert, ce dernier nous a invités à participer à l’enregistrement de l’intégrale des cantates de Bach pour Telefunken, et mon existence a basculé : j’ai rendu mon tablier de médecin et de psychiatre en herbe pour ne plus me consacrer qu’à la musique, et à celle de Bach d’abord.

Pour un chef, la Passion selon saint Matthieu est plus gratifiante à diriger : elle est plus lyrique, plus profonde (en apparence), la masse sonore, plus importante, il y a plus de possibilités de marquer de son empreinte la tension dramatique globale. Mais c’en est dangereux : toute velléité d’ego de la part de l’interprète est incompatible avec la musique de Bach.

Dans la Passion selon saint Jean par contre, le texte musical doit couler de source. La tension dramatique qui va du chœur d’ouverture, inouï, jusqu’au choral final se construit d’elle-même. Il suffit au chef de guider l’orchestre et les chanteurs vers une transparence aussi pure que possible, réalisable seulement dans une compréhension profonde du texte et de sa déclamation à la lumière du système rhétorique sur lequel Bach lui-même s’appuyait. Au final, cette transparence doit paraître évidente. La Passion selon saint Matthieu pleure. Elle est essentiellement humaine, empathique, compassionnelle. La Passion selon saint Jean est la passion du Verbe. Elle Dit. Elle met en scène le Christ-Dieu, hiératique, au-dessus du monde, comme l’annonce le chœur d’ouverture : "Herr, Herr, unser Herrscher".

À l’occasion du cinquantième anniversaire du Collegium de Gand, nous avions le magnifique projet de donner une vingtaine de concerts, à travers l’Europe et le monde, des deux Passions de Bach. La quarantaine a mis fin à ce rêve.

Nous survivrons. Probablement.