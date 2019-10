La Monnaie a assuré lundi défendre la liberté artistique en programmant, du 5 au 12 novembre, l'opéra "Jeanne d'Arc au bûcher", un oratorio dramatique d'Arthur Honegger sur un livret de Paul Claudel, dans une version mise en scène par Romeo Castellucci mais décriée et présentée comme "obscène" par la Fédération Pro Europa Christiana, qui promeut les "valeurs chrétiennes à travers l'Europe".

Cette fédération a demandé l'annulation des six représentations de ce qu'elle présente comme une "version dénaturée", "obscène" et "transgenre" de l'oratorio, prévues au Théâtre royal de la Monnaie à Bruxelles, dans une lettre adressée au directeur du TRM, Peter de Caluwe, et au ministre des Institutions culturelles fédérales, Didier Reynders (MR). Elle a appuyé sa démarche par une pétition qui avait déjà recueilli lundi plus de 10.329 signatures.

"Pour la Monnaie, cette initiative va trop loin", a affirmé la direction de l'institution culturelle fédérale dans un communiqué.

La Monnaie se dit "particulièrement attachée à la liberté d'expression".

"Nous respectons les opinions des autres, mais nous leur demandons de faire preuve du même respect à notre égard. La Monnaie soutient à 100% la production de Romeo Castellucci. Mieux encore, nous pensons qu'il s'agit d'un spectacle incontournable", a ajouté l'institution.

Elle a assuré qu'elle prendrait des "mesures de sécurité appropriées afin que les spectateurs puissent profiter des représentations sans dérangement".