Patrick Davin devait diriger ce week-end "Is this the end?" lors du coup d'envoi de la nouvelle saison de l'institution culturelle. La Monnaie a, après concertation, décidé de maintenir la création musicale au programme afin de rendre hommage à M. Davin.

"Dans le respect de la volonté de la famille et en accord avec toutes les personnes directement concernées, il a été unanimement décidé de maintenir la création mondiale de cet opéra auquel Patrick Davin a consacré tant d'amour et d'énergie. Ces représentations seront dédiées à la mémoire du chef d'orchestre", rapporte La Monnaie.

Malgré le choc provoqué par cette disparition, les représentations virtuelles prévues samedi 12 septembre à 20h00 et dimanche 13 septembre à 15h00 ne seront pas reportées. Le chef assistant Ouri Bronchti, qui assistait Patrick Davin sur cette production, en assurera la direction musicale.