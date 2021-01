La musique classique fêtera Stravinsky, Saint-Saëns… Musique & Festivals Nicolas Blanmont

Dans le monde culturel, tout a été emporté par le Covid. Tout ? Un compositeur, célèbre entre tous, a vu son anniversaire célébré malgré tout. Même l’annulation de nombre de concerts (symphoniques surtout, mais ses sonates ont plutôt bien résisté) et d’opéras (il n’en a composé qu’un) n’a pas entamé sa popularité : livres, CD, vidéos ou web radios ont permis de célébrer les 250 ans de la naissance de Beethoven comme si de rien n’était. Éditeurs et organisateurs ont déjà les yeux rivés sur 2027, quand on commémorera les 200 ans de sa disparition.