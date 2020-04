Un concert à 360 degrés directement dans les oreilles. Imagine Dragons ou Pentatonix l'ont déjà testée et la technologie Music 8D -à écouter uniquement avec des écouteurs ou un casque- fait fureur en plein confinement.

"C’est la nouvelle musique du groupe Pentatonix, composée avec la technologie 8D, ont reçu ainsi plusieurs utilisateurs de l'application Whatsapp ces derniers jours -au sujet de la reprise de Billie Eilish (Ilomilo)- sur leur smartphone. Ecoutez-la seulement avec des écouteurs. Ce sera la première fois que vous écouterez cette chanson avec votre cerveau et non avec vos oreilles. Vous sentirez la musique de l’extérieur et non des écouteurs. Ressentez les effets de cette nouvelle technologie." Un effet panoramique à 360 degrés, mélange de stéréo et de réverbération, devenu viral sur Whatsapp.

"La première fois que vous écoutez du son avec votre cerveau et non avec vos oreilles"

Et une fois vos écouteurs ou votre casque coiffé sur votre tête, le résultat est en effet des plus bluffants. Ou quand le Lockdown dû au coronavirus est le moment idéal pour faire connaître au monde cette technologie 8D audio. Et le moins qu'on puisse écrire est que cela change totalement la façon dont on pensait pouvoir écouter de la musique. Si la phrase d'accroche est un peu poussive ("La première fois que vous écoutez du son avec votre cerveau et non avec vos oreilles"), l'utilisation du 8D audio pour une musique est un peu comme si on regardait un film en 3D plutôt que dans sa version 2D normale.

Cette technologie donne littérallement l’impression que la musique vous entoure et se déplace autour de votre tête plutôt que d’être canalisée directement dans vos oreilles. Certains vont même jusqu'à dire que: "C'est comme assister à un concert avec le bruit projeté autour de l’espace." Ou encore: "On a l’impression que le son vient de l’extérieur des écouteurs. Pas possible ! » Bref, comme si le son de votre artiste préféré se déplaçait tout autour de vous. Bluffant!