Nous avons besoin de culture pour vivre, s’enthousiasme Bénédicte Linard (Écolo). Elle est salutaire pour tout le monde." Les amateurs de théâtre, musique, cinéma, littérature et autres, rejoindront certainement la ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) sur ce point. Mais ajouteront que si les créateurs, intermédiaires et promoteurs de cette culture sont tous morts entre-temps, il sera sans doute difficile de compter sur eux pour garantir notre bien-être. Or, la situation des milliers de compositeurs, musiciens, tourneurs, bookeurs, promoteurs, ingénieurs, porte-parole et organisateurs de concerts en est là, aujourd’hui, si l’on se penche sur le cas précis de la musique.

Les deux mois de confinement, de sorties reportées et de concerts annulés ont mis les professionnels sur la paille, dans une indifférence quasiment générale en haut lieu, et les conséquences à moyen terme s’annoncent désastreuses. "Personnellement, je parviens à maintenir une toute petite activité, mais les choses sont très compliquées, confirme Olivier Biron qui gère l’agence de promotion et de communication d’artistes This Side Up. Les attachés de presse sont vraiment dans une situation précaire. Nous sommes invisibles, nous n’avons pas vraiment de statut. Tous les projets annulés ou reportés constituent une perte pure qu’on ne pourra jamais rattraper, et nous n’avons aucune idée de la façon dont les choses vont évoluer dans les prochains mois."

Un secteur en jachère

(...)