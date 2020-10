Le son de cloche est à peu près le même dans toutes les salles de concerts encore en activité dans le Royaume : surtout, rester ouvert et proposer quelque chose, quels que soient les coûts et les difficultés. Flagey, qui organisait dès le mois de juillet son “Flagey On Air” pour 200 personnes dans le Studio 4, n’a cessé de s’adapter aux mesures sanitaires et de réduire, puis augmenter la jauge. “Ce vendredi, on est en quelque sorte revenu à la case “départ” commente la salle bruxelloise qui programme essentiellement du classique et du jazz. “Alors nous adaptons notre offre une nouvelle fois : ce sera 200 personnes dans le studio 4, environ 25 personnes dans le Studio 5, et 45 personnes dans le Studio 1.” Si davantage de billets ont été vendus entre-temps, ce sera premier arrivé, premier servi.

Bozar au cas par cas

Même démarche du côté de Bozar, dont la salle Henri Leboeuf pouvait encore accueillir jusqu’à 300 personnes. La dérogation qui prévoyait d’augmenter ce chiffre à près de 1000 places à partir de novembre est évidemment suspendue pour l’instant, mais dans l’ensemble, les activités sont maintenues. Certains concerts sont confirmés, d’autres annulés, d’autres, encore, dédoublés pour respecter les nouvelles règles de distanciation. Le public est donc invité à se rendre sur le site internet de l’institution pour s’informer au cas par cas.

Le fil du yoyo qui se bloque

Restent l’Ancienne Belgique ou encore le Botanique. La première avait déjà décidé de réduire la capacité de sa grande salle à 200 personnes et d’imposer le 1m50 de distance, avant la décision gouvernementale. A priori, les concerts prévus en petit comité dans le cadre de la campagne “ABnormal” sont donc maintenus. Idem au Botanique, dont le festival s’est clôturé dans heurts et vraisemblablement sans cluster il y a une dizaine de jours. “Nous accueillons actuellement environ 120 personnes dans l’orangerie” précise son directeur Paul-Henri Wauters. “Outre les quelques concerts programmés, nos résidences d’automne peuvent se poursuivre avec ou sans audience. Mais il est essentiel de garder un public, même réduit, parce qu’un arrêt total pourrait entraîner une perte d’adhésion. Même avec des tests et un vaccin, les gens ne reviendront pas du jour au lendemain. Si on passe notre temps à ouvrir et fermer, les gens vont finir par rester coincés, un peu comme un yoyo donc le fil finit par se bloquer”.