Le cinéma drive-in de Tour & Taxis avait imaginé retransmettre sur son écran géant ce samedi "Tomorrowland Around the World", l'édition 2020 du célèbre festival Tomorrowland disponible uniquement en ligne ces samedi et dimanche, compte tenu de la suppression de tous les festivals musicaux de l'été en raison de la pandémie de coronavirus.

L'organisateur, Movie Drive, avait prévu des DJ-sets dès 12h00, avant la retransmission du live de Tomorrowland dès 16h00. Il était possible d'acheter un billet par voiture, en fonction du nombre de personnes à l'intérieur, pour un montant entre 25 euros (deux personnes) à 85 euros (quatre personnes). Quelques places étaient également disponibles, avec respect des distances de sécurité, pour des personnes arrivant à pied ou à vélo.