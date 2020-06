La réponse culturelle au Covid commence tout doucement à se mettre en place. Outre les éditions alternatives organisées par certains festivals (Paradise City, LaSémo, Horst,...) plusieurs salles de concerts ont dévoilé leur programmation estivale, dont le Botanique.

Malheureusement, pas de concerts live avec public. Ceux-ci reprendront, au mieux, à la rentrée. Mais les artistes "maison" de l'institution bruxelloise bénéficieront d'une résidence afin de préparer leur grand retour.

Pas moins de seize groupes ou artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles profiteront des infrastructures du Bota tout au long de l'été. Histoire de rester au contact, tous se produiront par ailleurs en "livestream" depuis la Rotonde ou l'Orangerie, et comme nous sommes gentils, tous ces livestream seront diffusés sur notre page Facebook Let it Sound.

Tout est gratuit, mais le public sera invité à faire des dons, pour soutenir les artistes concernés.

La progra (chaque soir à 20h) :

25 juin : Glauque

26 juin: Jawhar

1er juillet : BRNS

2 juillet : Glass Museum

8 juillet : Laryssa Kim

10 juillet : Yôkaï

11 juilet : David Numwami

26 août : Judith Kiddo

27 août : Soror

29 août : Paradoxant

30 août : The K.

3 septembre : Under The Reefs Orchestra

4 septembre : Badi

10 septembre : Ashley Morgan

16 septembre : Françoiz Breut + Marc Melia

17 septembre : Ascendant Vierge