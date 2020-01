Le chanteur belge Marc Morgan, de son vrai nom Marc Wathieu, est décédé ce vendredi à l'âge de 57 ans.

Graphiste de formation (il enseignait à l’Ecole de Recherche Graphique – ERG – de Bruxelles), musicien de passion, Marc Wathieu, alias Marc Morgan, est décédé inopinément vendredi 10 janvier à son domicile. Il n’avait que 57 ans. Depuis ses quinze ans, l’homme trempait dans la musique. Depuis Objectif Lune jusqu’aux Révérends du Prince Albert et surtout Les Tricheurs. Avant une carrière solo (“ Un Cygne Sur L’Orénoque” avec l’énorme “Nos Mystères Nos Retrouvailles”, “Les Grands Espaces”, “Les Parallèles se rejoignent”, “Beaucoup Vite”). Aux côtés de Benjamin Schoos, il avait fondé le label belge Freaksville Records. Il était le père de Juliette (Melle Nineteen) et Maxime (The Mash), également dans la musique.

