Le chanteur de "You'll never walk alone" est décédé Musique & Festivals Belga Il était âgé de 78 ans.

© Belga Image

Le chanteur du groupe britannique Gerry & The Pacemarkers, Gerry Marsden, est décédé indiquent dimanche les médias d'outre-Manche. Il avait posé sa voix sur la chanson devenue l'hymne des supporters du FC Liverpool, "You'll never walk alone".