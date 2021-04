Depuis 2013, le festival est à l'arrêt en raison de difficultés financières. "Nous ne savons pas encore à quoi cela ressemblera", a déclaré Mme Van Gestel. "Mais il y aura une nouvelle édition, quoi qu'il arrive." Cette décision est d'autant plus étonnante que, en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, nombreux sont les festivals qui ont d'ores et déjà jeté l'éponge pour leur édition 2021. Rock Ternat a pourtant choisi d'organiser son retour dans ce contexte, après une pause de huit ans. "Ça fait un certain temps déjà que le groupe d'amis qui organisait le festival a envie de recommencer" explique Lotte Van Gestel. "C'est durant le deuxième confinement que les choses se sont concrétisées, d'autres personnes que nous avons contactées ayant également exprimé leur intérêt pour l'idée. Nous nous sommes donc lancés."

"Nous avions nous-même besoin de perspectives et nous voulions en donner aux gens", poursuit la présidente. "Mais nous ne sommes pas naïfs, il s'agira sans doute d'une édition plus réduite que les années précédentes." Pour le moment, trois plans différents sont sur la table des organisateurs, chacun avec un nombre de visiteurs différent.

Si la scène de Rock Ternat a déjà accueilli des stars internationales comme The Pretenders, Kelis et Therapy?, la nouvelle édition se concentrera principalement sur les artistes belges. "Nous sommes vraiment gâtés à ce niveau, il y a tellement d'artistes belges talentueux qui ne demandent qu'à se produire de nouveau. Nous voulons absolument travailler avec eux." À l'heure actuelle, aucun nom n'a encore été annoncé.

Parallèlement à l'annonce de relance, le festival a également mis en place une campagne de financement participatif. Pour 50 euros, il est possible de devenir "ami du festival", obtenant de ce fait un ticket d'un jour ainsi qu'un accès anticipé aux préventes. "Après un jour, 105 personnes ont déjà pris part à l'action, ça fait chaud au c?ur."

Le Rock Ternat festival devrait se tenir le 27 et 28 août.