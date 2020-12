Il est 22h52, en ce lundi 8 décembre 1980, lorsque cinq coups de feu résonnent sous le porche voûté du Dakota Building, donnant sur Central Park, à New York. “I’m shot”, s’écrie John Lennon, avant de s’effondrer, touché par quatre des cinq balles tirées, dans son dos, par un certain Chapman. Emmené à toute allure par une voiture de police au Roosevelt Hospital tout proche, John Lennon est déclaré mort à 23h15. La nouvelle s’est propagée à New York et aux États-Unis, avant d’atteindre une Europe à peine éveillée, répandant, avec elle, de longs fleuves de larmes. Un mythe vient d’être assassiné, laissant le monde dans la stupeur, orphelin d’une partie de sa conscience.