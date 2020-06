Si elle ne trouve pas de lieu intermédiaire où s'installer d'ici sa relocalisation en 2023, la salle de concert risque de disparaître.

C'est une légende bruxelloise, l'un des rares lieux à proposer depuis vingt-cinq ans des concerts dans tous les genres alternatifs possibles et imaginables au coeur de la capitale. Logé en bordure de canal, le Magasin 4 a offert une visibilité à des artistes de qualité qui n'auraient jamais été programmés ailleurs, et donc, une chance au public d'aller les admirer. Sans eux, pas ou peu de punk, hardcore, métal ou musique électronique industrielle et alternative sur une scène bruxelloise.

Malheureusement, la salle doit quitter le bâtiment qu'elle occupe actuellement, en janvier 2021. La Ville, la Région et le port de Bruxelles lui ont trouvé un nouveau bâtiment, mais celui-ci ne sera construit qu'en 2023 "au plus tôt" selon les gestionnaires du Magasin 4, qui lancent donc un appel public au relogement.

Le Covid 19 a entraîné l'annulation de toute programmation jusque 2021 et, sans salle, cela se poursuivra après 2021. Pour l'équipe entièrement bénévole qui gère le lieu, il est donc essentiel de pouvoir trouver un lieu fixe pour relancer une saison et envisager un avenir. Quiconque aurait une proposition est invité à les contacter via info@magasin4.be