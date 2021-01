En mai 2019, plus de 2 000 femmes artistes, musiciennes, techniciennes, productrices, attachées de presse et autres appelaient à une révolution égalitaire dans l’industrie musicale, via un manifeste publié dans Télérama. Le collectif F.E.M.M. y dénonçait notamment les comportements misogynes, les discriminations et les dysfonctionnements comme les disparités salariales. Beaucoup espéraient voir se dessiner, enfin, un mouvement #MeToo dans ce secteur. Mais la libération de la parole a tardé à prendre, contrairement au milieu du cinéma, marqué par l’affaire Weinstein en 2017.

Depuis cet été, une lente sortie du silence s’observe toutefois parmi les professionnelles de la musique. Différentes initiatives ont été lancées sur les réseaux sociaux, comme #BalanceTaMajor, qui rassemble des témoignages de harcèlement sexiste et sexuel dans les grandes maisons de disques, D.I.V.A. un compte Instagram lancé par la journaliste musicale Lola Levent qui partage des ressources sur le sexisme et les violences sexuelles dans l’industrie musicale, mais aussi MusicToo, un collectif anonyme qui invite les femmes à témoigner car "il est temps que la peur change de camp". Ce dernier a reçu plus de 300 messages en l’espace de quelques mois, dont environ 70 dénonçant des viols.

(...)