L'annonce du décès d'Annie Cordy a fait réagir la toile. Depuis 21h ce vendredi, les messages d'hommage se succèdent.

L'actrice française Line Renaud, très proche de la chanteuse belge, s'est montrée particulièrement attristée : "Ma peine est immense".

Le journaliste phare du monde culturel, Stéphane Bern, a également fait part de sa peine sur Twitter.

"Chaque rencontre avec elle était formidable et riche d'émotions", a pour sa part commenté Jean-Pierre Pernaud.

Notre Première ministre, Sophie Wilmès, n'a pas manqué de trouver les mots justes, évoquant la "belgitude" d'Annie Cordy et son caractère intergénérationnel.

Frédéric François, autre grand nom de la chanson franco-belge, s'est lui fait l'auteur d'un vibrant hommage sur Facebook.

Charles Michel, président du conseil européen, a lui aussi, en quelques mots, dressé un portrait fidèle à l'Annie que tous les Belges aimaient.

"Nous perdons une artiste rayonnante et une chanteuse dont le talent et la bonne humeur permanente auront fait briller la Belgique dans le monde entier", écrit, de son côté un Paul Magnette abandonnant les négociations politiques pour former un gouvernement le temps d'un tweet.