Louise Hermant et V. Dau

Louise Hermant et V. Dau

Louise Hermant et V. Dau

Le célèbre format de compression fête ses 25 ans. Retour sur un codec qui a transformé l’industrie musicale, et analyse avec les plateformes qui misent désormais sur la qualité.

Ah, ce bon vieux MP3 qui vient tout juste de fêter ses 25 ans. Voilà déjà un quart de siècle que ce format a transformé notre manière de consommer de la musique, bousculé l’industrie musicale et fait de nous des pirates informatiques le temps de quelques téléchargements.

L’histoire remonte à juillet 1995, lorsque naît à l’institut Fraunhofer, en Allemagne, une petite extension qui répond au doux nom de ISO MPEG-1/2 Audio Layer 3, dit plus tard "MP3". Son créateur, Karlheinz Brandenburg, était chargé de trouver le moyen de rendre des fichiers musicaux plus petits, tout en essayant de garder une qualité audio similaire à celle des CD. Impossible, à l’époque, d’envoyer ces fichiers par Internet, ils étaient bien trop lourds. Brandenburg a donc diminué leur nombre de mégabits, démarche souvent remise en cause du côté des audiophiles, qui reprochent depuis lors au MP3 d’avoir une qualité médiocre par rapport à celle des CD.

(...)