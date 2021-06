Le nouveau directeur de Bozar Music Jérôme Giersé, un amoureux des sons, des lettres et des vagues Musique & FestivalsInterview Martine Mergeay

© D.R. Jérôme Giersé, bientôt 41 ans, nommé directeur de Bozar Music en septembre 2020, un musicien littéraire qui est aussi un marin au long cours.

Débuts sportifs pour le nouveau directeur de Bozar Music, nommé en pleine tempête, entre licenciement et incendie. Son espoir pour la prochaine saison : “Let’s get things moving”. Et surtout, décloisonner à tous les niveaux. Entretien.