Le pianiste de jazz américain Ellis Marsalis Jr. est décédé mercredi à l'âge de 85 ans, emporté par la pneumonie virale du Covid-19, a indiqué un de ses fils au journal américain The New York Times.

L'artiste avait six fils, dont le saxophoniste Branford Marsalis et le trompettiste et compositeur de jazz Wynton Marsalis.

Le musicien est décédé dans un hôpital de sa Nouvelle-Orléans natale (Louisiane). Le maire de la ville, LaToya Cantrell, a rendu hommage à une "légende" et une "icône" du jazz. "Il était le prototype de ce que représente le jazz de la Nouvelle-Orléans."

Ellis Marsalis Jr. a appris dès l'enfance, en autodidacte, à jouer de la clarinette et du piano. Il s'est produit dans de nombreux clubs, a joué dans plusieurs groupes, tout en étudiant l'éducation musicale et en donnant des cours à des musiciens de jazz tels que Harry Connick Jr. et Terence Blanchard. En plus de son propre travail, il a accompagné la carrière musicale de quatre de ses fils.