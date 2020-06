Les premières œuvres de Philip Glass ne furent pas vraiment accueillies avec enthousiasme, lorsqu’il les dévoila, fin des années 1960. Anticonformiste jusqu’au bout des ongles, le jeune compositeur et musicien américain délaisse d’emblée les canons et la sophistication du classique pour se concentrer sur la musique de théâtre, d’opéra, de cinéma. Dès ses débuts, Glass se nourrit de la Nouvelle Vague, l’avant-garde, les compositions indiennes du grand Ravi Shankar, et invente un style singulier qualifié un peu simplement de "minimaliste". Les structures de ses morceaux sont envoûtantes et répétitives, aussi fines sur le fond qu’épurées sur la forme, pour laisser à l’auditeur toute la liberté de se les approprier.

Lorsqu’il se présente devant les spectateurs de la Philharmonie de Paris, soixante ans et plusieurs centaines de compositions plus tard, l’homme de 82 ans n’est plus un marginal… mais un géant. En mai 2019, tout un week-end est consacré par l’institution française à son œuvre, dont l’influence est désormais considérable. Deux "concerts hommage" rendent grâce à son patrimoine, un troisième à son esprit d’expérimentation, en associant le pianiste virtuose américain Bruce Brubaker au compositeur de musique électronique londonien Max Cooper. Le résultat est magnifique, surprenant. Tous deux se lancent ensuite dans une tournée qu’ils gravent aujourd’hui sur un album superbe intitulé Glassforms (InFiné Records), propulsant le minimalisme de Glass dans une nouvelle dimension.

Comment expliquer que l’œuvre de Philip Glass, initialement méprisée, soit devenue aussi populaire ?

(...)