4 Vidéo

Ten Years After à Woodstock : "On ne pouvait même pas consommer de nourriture à cause des acides"

En onze minutes et un I'm Going Home d'anthologie, Ten Years After s'est imposé comme l'une des révélations de Woodstock. Rencontre avec Leo Lyons, bassiste et co-fondateur du groupe avec feu Alvin Lee. Le dimanche 17 août 1969, à 21 ...