Le rappeur américain Juice Wrld, qui s'était produit à Liège pas plus tard que cet été dans le cadre des Ardentes, est décédé dimanche à Chicago (nord-est des Etats-Unis). Il n'était âgé que de 21 ans. Le décès a été confirmé par un porte-parole du médecin légiste. Dimanche matin, Juice Wrld, Jarad Anthony Higgins de son vrai nom, avait atterri à Chicago après un vol privé depuis la Californie. Peu après son arrivée à l'aéroport international Midway, il s'est senti mal. Il a été emmené à l'hôpital où il est décédé peu de temps après.

La cause exacte de son décès n'est pas encore connue.

Juice Wrld avait connu la notoriété l'an dernier avec ses hits "Lucid Dreams" et "All Girls Are the Same". Il a sorti deux albums: "Goodbye & Good Riddance" et "Death Race For Love".