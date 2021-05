Un opéra de chambre avec un orchestre d’une douzaine de musiciens, six ou sept solistes et pas de chœurs. Idéalement compatible avec les règles de distanciation sociale.

Du genre qu’on pourrait jouer pendant une pandémie devant une salle à jauge limitée ? On connaît la suite : renoncer, une fois encore, au public dans la salle. Mais, une fois n’est pas coutume : rencontre bénie entre une œuvre naturellement découpée en une suite régulière de courtes scènes, une mise en scène très cinématographique et une réalisation brillante du streaming où les cadrages et le montage apportent un plus, le nouveau Turn of the Screw de la Monnaie peut être vu sur écran sans qu’on ait l’impression d’en perdre l’essentiel.