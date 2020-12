John Lennon et Paul McCartney n'ont jamais été aussi bons qu'ensemble. Décryptage.

Ensemble, ils ont écrit et composé les plus belles chansons du monde : “She Loves You” et “Can’t Buy Me Love”, “A Hard Day’s Night” et “Yesterday”, “Help” et “Eleanor Rigby”, “Penny Lane” et “Strawberry Fields”, “Come Together” et “Let It Be”… Même les Glimmer Twins (Jagger-Richards) ne peuvent prétendre à une telle réussite, bien qu’ils aient duré bien plus longtemps que la dizaine d’années de l’étroite collaboration entre John Lennon et Paul McCartney.