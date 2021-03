Les annulations de festivals se multiplient dans toute l’Europe. Mardi, Rock Werchter a lui aussi renoncé à son édition 2021. Les autres attendent des mesures gouvernementales pour se prononcer.

En annonçant l’annulation de son édition 2021, le festival Rock Werchter a pris les devants. Les autres festivals, eux, préfèrent attendre les annonces officielles du gouvernement pour y voir plus clair. La situation est similaire à l’année dernière : à quelques mois de ces grandes festivités estivales, ceux-ci restent dans l’inconnu et continuent de naviguer à vue. "On attend une position du gouvernement qui ne vient pas. Celle-ci est reportée de semaine en semaine, pour, au final, nous dire qu’une décision ne sera pas prise maintenant", s’impatiente Damien Dufrasne, directeur du festival de Dour et de la nouvelle Fédération des festivals de musique Wallonie-Bruxelles (FFMWB).

Un événement d’une telle ampleur ne s’organise pas du jour au lendemain. Des mois, voire une année de préparation sont nécessaires. L’inquiétude est compréhensible au regard du calendrier : le festival de Dour se déroule mi-juillet, soit 15 jours après Werchter. Le temps est donc compté. "Je pense que d’ici deux à trois semaines, on n’aura pas le choix que d’annoncer l’annulation si le gouvernement ne sait pas nous conforter dans le fait d’organiser un événement", annonce très clairement le directeur de l’événement musical dourois.

