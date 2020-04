Les organisateurs des Ardentes (Liège) ont annoncé mercredi qu'ils espéraient pouvoir organiser leur festival, initialement programmé du 9 au 12 juillet, durant la première quinzaine de septembre suite à l'annonce faite par la Première Ministre, Sophie Wilmès au terme du conseil national de sécurité interdisant tout événement de masse jusqu'au 31 août. Les responsables de l'évènement se donnent jusqu'au 15 mai pour prendre leur décision sachant que l'affiche avait été presque complètement dévoilée aux festivaliers, lesquels, selon M. Lamproye, l'un des organisateurs, sont demandeurs d'un tel événement "et c'est le seul moteur qui nous pousse à ce report. Ils souhaitent qu'on maintienne l'événement et ce sera le cas si et seulement si les conditions sanitaires le permettent", ajoute-t-il.

Les Ardentes font figure d'exception à l'heure où les grands festivals, tant au nord qu'au sud du pays, donnent rendez-vous à leur public en 2021. Les organisateurs des Ardentes, festival qui fête cette année sa 15e édition, continuent à croire que l'affiche actuelle regroupant artistes américains et français (Migos, Future, PNL, DJ Snake, Meek Mill,...) puisse être proposée dans quatre mois.

"Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Les rappeurs français maintiennent leur présence. Pour les artistes américains tout dépendra de l'évolution de la pandémie aux USA, de la réouverture des aéroports et d'une possibilité pour eux de programmer une tournée à cette époque de l'année. Sans oublier bien évidemment la situation sanitaire dans notre propre pays", explique M. Lamproye.

Si d'aventure, ce report s'avérait impossible, les organisateurs mettront tout en œuvre pour proposer la même affiche en 2021 et à tout le moins une affiche d'une qualité musicale au minimum équivalente.