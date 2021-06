Camélia Jordana, Amel Bent et Vitaa viennent de sortir un album commun. Les duos partagés entre femmes ont été plébiscités l’année dernière. L’heure est à l’entraide et à la solidarité plutôt qu’à la compétition.

Whitney Houston et Mariah Carey, Madonna et Britney Spears, Eurythmics et Aretha Franklin… Plusieurs duos féminins légendaires ont marqué les esprits, ces trente dernières années. Mais ces succès ponctuels masquent une autre réalité : aucune de ces collaborations n’a pu atteindre le sommet des charts américains. En plus de quarante ans, seules cinq collaborations entièrement féminines ont pu prétendre à la première place du classement, selon le Billboard, notamment "No More Tears" de Donna Summer et Barbra Streisand en 1979 et "The Boy Is Mine" de Brandy et Monica en 1999. Cette situation est cependant en train d’évoluer : pour la seule année 2020, quatre titres issus de collaborations entre artistes femmes ont su obtenir les faveurs du public et s’emparer de la première marche du podium.

Les hits de Doja Cat et Nicki Minaj ("Say So"), Cardi B et Megan Thee Stallion ("Wap"), Lady Gaga et Ariana Grande ("Rain On Me") et Megan Thee Stallion et Beyonce ("Savage") ont été largement plébiscités. Un tour de force lorsque l’on sait que seulement 20 % de femmes ont atteint le top 100 américain l’année dernière, comme le souligne l’étude menée par l’Annenberg Inclusion Initiative, qui examine la diversité dans le milieu du divertissement.

Les collaborations entre hommes et celles entre hommes et femmes étaient, jusqu’ici, largement plus courantes, et plus fréquemment couronnées de succès, puisqu’elles représentent la moitié des singles les plus téléchargés de l’histoire dans le monde.

En Belgique aussi, le changement est notable, puisque le featuring entre Angèle et Dua Lipa domine l’ultra top depuis des semaines. Et les musiciennes "indé" suivent la tendance, puisque deux des plus influentes autrices-compositrices de ces dernières années, Sharon Van Etten et Angel Olsen, viennent de collaborer sur le titre "Like I Used To". "On observe de plus en plus de collaborations, tout simplement car des communautés ont pu se rassembler en ligne" soulève la Britannique Paula Wolfe, autrice de l’ouvrage Women in the Studio (Routledge, 2020). "Les femmes peuvent enfin en joindre d’autres. Ce n’est pas que les femmes n’ont jamais voulu le faire dans le passé, c’est qu’elles n’en avaient pas la possibilité." L’avènement des réseaux sociaux permet aux femmes de se fédérer. C’est d’ailleurs de cette manière que Dua Lipa et Angèle ont pu faire connaissance.

Diversifier les voix avec le streaming

(...)