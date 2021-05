Alors que la finale du concours international de chant aura lieu ce samedi 22 mai à Rotterdam aux Pays-Bas, une nouvelle version devrait voir le jour en 2022 de l'autre côté de l'Atlantique. En effet, les Etats-Unis ont l’intention d’adapter le concept de l’émission et de présenter leur propre version courant de l’année prochaine, rapporte le média français Europe1.

50 Etats représentés

La version américaine de la compétition réunira des artistes représentant tous les Etats, 50 au total, ainsi que ceux des territoires associés du pays. Soit plus d'une cinquantaine d'artistes en lice. C'est l'organisateur de l'Eurovision, l'Union européenne de radiotélévision (TER), qui a fait l'annonce de cette nouvelle compétition télévisée de chant ce week-end.

"Depuis 65 ans, l’Eurovision relie les gens. En tant que propriétaires de ce format extrêmement réussi, nous avons vu comment il a trouvé une place dans des millions de cœurs à travers l’Europe et au-delà. Maintenant, nous sommes ravis d’avoir trouvé les partenaires parfaits pour partager cette compétition unique et sa célébration passionnée de la musique et des chansons originales avec le peuple américain", a déclaré Martin Österdahl, le producteur exécutif de l’Eurovision.



En ce qui concerne le concours 2021, c'est le groupe Hooverphonic qui représentera les couleurs de la Belgique dès les demi-finales qui débutent ce mardi.