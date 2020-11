Une Fédération des festivals de musique en Wallonie et à Bruxelles vient d’être créée. Ses membres misent encore sur l’existence d’un été 2021, avec testing et public à 100%. Le point avec Damien Dufrasne, directeur du Dour Festival et président de cette Fédération.

"On a tous été frustrés de ne pas pouvoir organiser d’édition 2020” entame Damien Dufrasne. “Alors on doit rester positif, se projeter, se dire qu’il y aura un été 2021, et travailler pour faire en sorte qu’il y ait des festivals.” Le directeur du Dour Festival s’exprimait jusqu’ici en son nom. Depuis cette semaine, il endosse également le rôle de président de la toute nouvelle Fédération des festivals de Musique en Wallonie et à Bruxelles (FFMWB), qui réunit douze des acteurs majeurs du secteur, dont Couleur Café, Les Ardentes, Esperanzah !, les Nuits Botanique et les Francofolies de Spa. “C’est ouvert à tous” poursuit Damien Dufrasne. “Artistiquement, chacun a ses spécificités, mais, avec le Covid, et pour toute une série d’autres questions concrètes, comme le recours au volontariat, les droits d’auteur ou la TVA, on a tout à gagner d’une meilleure coordination”.

Comme souvent, une telle fédération existait déjà en Flandre, où 80 festivals font front commun depuis des années. Et si très peu de ces acteurs communiquent pour l’instant, par manque de visibilité à plus d’un mois et de climat propice à l’achat d’un billet estival, tous ou presque envisageraient bel et bien une édition 2021.

Pas de festivals sans têtes d’affiche

“Plus de 100 groupes sont signés pour Dour 2021” ajoute notre interlocuteur, qui n’envisage absolument pas de proposer une affiche revue à l’échelle locale ou européenne, et de renoncer à ses têtes d’affiche.

(...)