Les Kills publient un album de faces B et autres raretés. De quoi replonger dans une carrière de près de vingt ans, et l’apport de ce duo mythique au rock’n’roll des années 2000.

Chaque soir, c’est la même histoire. Quels que soient la salle, le pays ou la ville, les hordes de rockeurs fièrement logés aux premiers rangs ouvrent des yeux de Bambi et sentent leur petit cœur accélérer, à la seconde où Alison Mosshart entre en scène. Cheveux en bataille, cigarette aux lèvres, verre de vin rouge à la main, la frontwoman des Kills dégage un charisme brûlant et animal. En quelques secondes, sa gorge se détend, la fumée quitte son corps, et lorsque résonne cette voix intense et sensuelle, tous ces grands gaillards enivrés sont à deux doigts d’abandonner leur bière et leur téléphone, pour remettre leur petit pouce en bouche.

Concentré, proche de sa muse, Jamie Hince assure tout, absolument tout : la basse, la guitare et même les percussions électroniques sur l’ensemble minimaliste et individualisé, qu’il a conçu pour créer le son de ce duo si singulier.

Le feu américain, le flegme britannique

En 2003, date de sortie de l’initiatique et merveilleux Keep On Your Mean Side, la concurrence est pourtant féroce. Les Strokes viennent de dévoiler Room on Fire, les White Stripes leur chef-d’œuvre Elephant, et les Yeah Yeah Yeahs dynamitent la scène new yorkaise avec Fever To Tell. Mais les Kills ont quelque chose d’unique, l’alliance du feu et du flegme, l’alchimie qui lie l’Américaine au Britannique, depuis leur rencontre dans un immeuble de Londres, quelques mois plus tôt. "Je ne sais pas si on peut parler de nostalgie, mais quand je repense à nos débuts, je ressens une certaine bravoure" s’amuse Jamie Hince, 51 ans, confortablement installé dans son domicile de Los Angeles, et emmitouflé dans le pull à capuche le plus laid qu’il nous ait été donné de voir. "Lors de notre toute première tournée américaine, on a passé trois mois dans une vieille bagnole à 900 dollars. Juste nous deux, nos instruments à l’arrière, et aucun plan B en cas de problème."

(...)