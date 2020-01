Les artistes du Sud doivent parfois annuler des concerts chez nous, faute de visa. Certains programmateurs de musiques du monde jugent la situation difficile. Le cas des musiciens congolais est particulièrement complexe.

On ne sait pas si c’est parce qu’on est musulmans, Noirs, d’un pays pauvre, d’un pays en guerre, ou si notre identité même est suspecte, s’interroge Aliou Touré. Mais, lors de chacune de nos tournées, nous sommes restés bloqués dans des aéroports pendant des heures, des jours, on a raté des concerts, et c’est arrivé dans le monde entier." L’expérience relatée par le chanteur guitariste du groupe malien Songhoy Blues, lors de notre rencontre à Bruxelles en 2017, est loin d’être un cas isolé.

Quiconque fréquente régulièrement les festivals et autres salles de concert a déjà été confronté à des annulations de dernière minute pour cause d’artiste coincé aux frontières faute de visa, ou immobilisé par un processus de vérification particulièrement poussé. Le 7 novembre dernier, les spectateurs du festival bruxellois Fifty Lab n’ont d’ailleurs vu qu’une partie des rappeurs marocains du Collectif Naar annoncés par les organisateurs. L’un des musiciens est tombé malade, l’autre n’a pas obtenu son visa, le reste de la bande est passé sans encombre.

"Moi, je suis en faillite"

