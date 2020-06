Les Octaves de la musique ont récompensé à distance les artistes de la FWB.

Quinze ans que les Octaves célèbrent la musique en Fédération Wallonie-Bruxelles et honorent chaque année ses meilleures pousses ! En 2020, Corona oblige, c’est évidemment impossible. Tous les lauréats de cette année seront invités à venir chercher leur prix et se produire sur scène en 2021. Mais les récompenses ont déjà été attribuées et la liste a été dévoilée ce lundi soir.

La soprano belge Jodie Devos s’adjuge l’album de l’année avec Offenbach Colorature, hommage vibrant au compositeur allemand dont on célébrait le bicentenaire de la naissance en 2019. Dans un tout autre genre, le duo pop Juicy repart auréolé du statut d’artiste de 2019. Omniprésentes depuis la sortie de leur deuxième EP, Sasha Vovk et Julie Rens devaient se produire aux dernières Nuits Botanique en version orchestrale. Show reporté à octobre pour l’instant.

Dans le domaine scénique, d’ailleurs, le meilleur représentant de la francophonie est… un Flamand, à l’univers sombre et aux punchlines incandescentes. Zwangere Guy a évidemment et légitimement été élu performer de l’année écoulée. La plupart des shows de Brutaal, deuxième album solo sorti en décembre, ayant été reportés, vous aurez tout le loisir d’aller l’applaudir dès les premières heures de la reprise.

Notons enfin l’Octave d’honneur remis à Benjamin Schoos, les victoires de La Jungle en rock, DC Salas en musiques électroniques, Le 77 en musiques urbaines, et Kel Assouf en musiques du monde. Sans oublier L’Oasis d’Ivan Tirtiaux en chanson française, et le Strange Bird du Jean-Paul Estiévenart Quintet en jazz.