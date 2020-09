Il y a près de 30 ans, le quatuor californien s'est produit pour la première fois sur la plaine du festival de Werchter. Avec plus de 80 millions d'albums vendus et une place au Rock and Roll Hall of Fame depuis 2012, Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith et John Frusciante travaillent actuellement sur le successeur de "The Getaway" (2016).

L'année prochaine, le festival Rock Werchter se déroulera du jeudi 1er au dimanche 4 juillet. Pearl Jam, Gorillaz, Twenty One Pilots, Pixies, alt-J, Jamie xx ou encore The Lumineers font partie des artistes déjà annoncés. Le line-up continuera de s'étoffer dans les prochains mois.

La vente de billets pour Rock Werchter 2021 a déjà commencé via proximusgoformusic.be et ticketmaster.be.