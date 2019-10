Certains affirment que la musique aurait l'importante fonction de nous rendre plus intelligents. Peu importe que vous aimiez la pop, le rap, l’électro ou le disco, la musique peut, à tout le moins, améliorer votre humeur et vous aider à faire face à certaines émotions compliquées à gérer. Découvrez comment la musique améliore la qualité de vie et la santé mentale.

Faire de la musique et jouer d'un instrument de musique , même en amateur, est bénéfique pour la santé mentale, physique et émotionnelle. Peu importe votre âge ou vos aptitudes musicales, vous en ressentirez inévitablement les effets bénéfiques. Intégrer la musique dans votre vie quotidienne influe sur la bonne humeur, aide à la relaxation, permet de mieux se concentrer et augmente l’efficacité cérébrale. Pour les enfants et les adolescents qui ont du mal à s'extérioriser, jouer d'un instrument de musique est aussi un moyen ludique de canaliser le stress et de lutter contre l'anxiété.

Un vecteur relationnel

Une récente enquête réalisée par Mind, une organisation spécialisée dans la santé mentale, révèle que trois jeunes sur cinq âgés de 11 à 19 ans ont un problème de santé mentale ou ont quelqu'un en souffrance dans leur entourage proche. Les enfants et les adolescents d'aujourd'hui sont également de plus en plus confrontés à la cyberintimidation, comme à une pression accrue liée à la compétitivité existant entre eux sur les réseaux sociaux. La musique est un vecteur relationnel puissant. Leur permettre d’apprendre à jouer d'un instrument de musique , afin d’exprimer leurs émotions, peut les aider à surmonter des situations difficiles qu’ils vivent à la maison ou à l'école.

Des bienfaits enchanteurs

Faire ou écouter de la musique ne se limite pas à une forme de loisir. Les notes exprimées ou écoutées procurent divers bienfaits prouvés.

1.- Un entraînement cérébral naturel

Les compétences musicales sollicitent toutes les parties du cerveau liées à la mémoire. Jouer d’un instrument de musique aide à améliorer les performances mentales, la concentration, la capacité de traitement de l’information et affine la coordination et la motricité.

2.- Un bon moyen de s’extérioriser

La musique aide à comprendre certains sentiments difficiles à communiquer. Elle est une manière créative de s’ouvrir à ses émotions, de partager de la joie, comme de la tristesse, voire de faire un deuil. Mettre des mots sur des maux en écrivant des textes de chansons permet aussi de donner du sens à ses ressentis.

3. Un anti-stress puissant

Une faible estime de soi peut générer de l’anxiété et même conduire à un état dépressif lattant ou installé. En vous fixant des objectifs réalistes, à savoir apprendre à jouer durant une vingtaine de minutes par jour, développera un merveilleux sentiment de satisfaction. Et la progression dans l’apprentissage améliore d’une part la confiance générale en soi et alimente d’autre part la positivité.

4. Un entretien physique

C’est bien connu, être actif réduit une partie de l'intensité émotionnelle. Jouer d'un instrument de musique entraîne naturellement une activité physique accrue. Que vous jouiez de la guitare, du piano, d’un instrument à cordes ou d'un instrument à vent, vous utilisez les muscles des bras et du dos pour jouer ou maintenir votre instrument. Vous vous entretenez donc physiquement.

5.- Un lien social

Avoir un bon réseau social est important pour avoir un bon moral. La musique tue la solitude. Elle est aussi un moyen de rencontrer de nouvelles personnes. Jouer dans un groupe, un orchestre ou une chorale, comme rejoindre des groupes sur les réseaux sociaux, est un excellent moyen de se connecter au monde pour se faire de nouveaux amis. Qu'il s'agisse de partager des listes de lecture ou de rencontrer de nouvelles personnes partageant les mêmes idées lors d’un prochain concert de votre groupe préféré, la musique relie les gens.

Que puis-je faire dès à présent ?